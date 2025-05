iltra2

VENEGONO SUPERIORE – In corso un intervento all’incrocio tra piazza San Giorgio, via Pasubio e via 25 aprile, dove si è reso necessario riparare un tratto della sede stradale danneggiata. A comunicarlo è il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha spiegato come il problema sia legato a un tratto intubato del torrente San Giorgio, la cui gestione è di competenza della società Alfa, gestore del servizio idrico integrato per tutta la provincia di Varese.

I lavori sono in fase di organizzazione e prenderanno il via nei prossimi giorni. Nel frattempo, per permettere l’intervento e garantire il passaggio di autobus e mezzi pesanti, è stato necessario modificare temporaneamente la viabilità e regolamentare in modo diverso la sosta in via Garibaldi. “Si tratta di una situazione temporanea ma indispensabile – ha dichiarato il sindaco – e stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi. Ringrazio tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione”.

L’amministrazione comunale, con il supporto dell’ufficio tecnico, continuerà a monitorare da vicino l’andamento dell’intervento. Il sindaco e i consiglieri restano a disposizione dei cittadini per eventuali chiarimenti.

(foto: l’area interessata dalle opere)

28052025