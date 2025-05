Calcio

POZZUOLO MARTESANA – Missione compiuta per il Fbc Saronno che, reduce dal 2-1 casalingo dell’andata, mercoledì sera ha disputato la gara di ritorno della semifinale regionale under 18 sul capo del Pozzuolo, a Pozzuolo Martesana nel Milanese: 1-1 il risultato conclusivo, di una gara combattuta ed emozionante. A volare nella finalissima, dunque, i saronnesi di mister Fabio Tibaldo e del direttore generale Marco Proserpio, che lunedì giugno su campo neutro affronteranno l’altra finalista per il titolo regionale, Il Rozzano (che dopo il pari dell’andata meercoledì sera ha espugnato il campo dell’Ospitaletto, 1-2).

La cronaca – Mercoledì sera buon primo tempo del Pozzuolo, vicino al gol al 10′ con un diagonale di Danelli che esce di un soffio, e con al 31′ Frigerio, conclusione in mischia. E sempre in mischia salva, al 43′, il portiere saronnese Visentin su conclusione ravvicinata.

Nella ripresa passa subito il Saronno; al 3′ va a segno una gran conclusione di Sironi della distanza. Al 20′ il pari del Pozzuolo: tiro di Giuliani all’incrocio dei pari. Poi il Saronno si difende bene, rischia poco e incassa il pari che vale la finale.

Pozzuolo-Fbc Saronno 1-1

POZZUOLO: Casiraghi, Antidormi, Peroni, De Souza, Pellizzoni, Gatti, Frigerio, Giuliani, Nichetti, Danelli, Pascale. A disposizione Tirli, Masia, Tabbone, Brioni, Di Domenico, Rossi, Sparacia, Dell’Acqua. De la Cruz. All. Leccioli.

FBC SARONNO: Visentin, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione Marchi, Orhau, Primi, Salemi, Minini, Reina, Fassi, Emiliani. All. Tibaldo.

Arbitro: Bardaglio di Como.

Marcatori: 3′ st Sironi (S), 20′ st Giuliani (P).

