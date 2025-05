Eventi

CESANO MADERNO – Oggi pomeriggio l’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno, previsto poco dopo le 17, con tantissime persone già presenti nelle vie della città brianzola che dista solo 10 minuti in treno anche da Saronno.

Ottima l’organizzazione in collaborazione con l’Amministrazione civica cesanese, che non ha lasciato nulla al caso; nelle splendide sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo sono state allestite le aree per lo staff ed i giornalisti, con un’ampia sala stampa. Fuori tantissime persone, famiglie, appassionati, tifosi, per un evento che per un giorno sta davvero portanto tutti i riflettori su Cesano Maderno.

Oggi, giovedì 29 maggio 2025, il Giro d’Italia fa tappa a Cesano Maderno con la 18ª frazione, da Morbegno a Cesano Maderno, lunga 144 km. La tappa presenta tre salite nella prima metà: Parlasco (7,6 km al 6,2%), Colle Balisio (4,5 km al 4,1%) e Ravellino (8,9 km al 4,4%). Negli ultimi 50 km, il percorso si fa pianeggiante, favorendo una possibile volata finale. L’arrivo è previsto intorno alle 17.30 in corso Roma a Cesano Maderno.

