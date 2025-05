SARONNO – “Siamo fieri del risultato di Saronno Civica, che in questa tornata elettorale si conferma come la prima lista civica della città, davanti a tutte le altre formazioni non partitiche”. Sono le parole a caldo di Pietro Insinnamo, intervenuto subito dopo i dati definitivi delle amministrative, che hanno visto Saronno Civica Airoldi Sindaco raccogliere 1.477 voti, pari al 10,49%, superando la Lega Salvini Lombardia ferma a 1.406 voti (9,99%).

Insinnamo ha sottolineato come questa sia stata una doppia sfida: “Da un lato c’era Augusto Airoldi alla guida di una coalizione completamente civica, a differenza del 2020; dall’altro, noi di Saronno Civica, alla nostra seconda esperienza elettorale. Non era affatto scontato confermarsi a cinque anni di distanza, eppure i numeri ci danno ragione”.

Analizzando il voto, Insinnamo ha evidenziato un elemento chiave: “I dati dimostrano che nessuno dei candidati sindaci ha aggiunto valore rispetto alla somma dei voti delle liste”. Effettivamente il contributo personale dei sindaci è stato limitato: 488 voti personali per Rienzo Azzi, 286 per Ilaria Pagani, 278 per Novella Ciceroni e 208 per Augusto Airoldi.

Infine, uno sguardo all’interno: “Saronno Civica nella sua continuità non solo ha mantenuto le stesse percentuali del passato, ma si è anche arricchita di nuovi contributi e presenze, come Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò. Questo ci rende orgogliosi: siamo una lista che sa rinnovarsi e rafforzarsi, e il risultato ne è la prova”. E per il ballottaggio? “Allora, sono state presentate alla città quattro proposte amministrative, quattro piattaforme amministrative diverse. Ci dovremmo confrontare. Credo che nelle prossime ore si potrà sapere qualcosa di più, ma noi stessi potremmo chiarirci migliori idee: ciascuna cosa nella vita ha bisogno dei suoi tempi per maturare”

