CESANO MADERNO – Una giornata speciale per Cesano Maderno, che oggi ha accolto con entusiasmo l’arrivo della 18ª tappa del Giro d’Italia 2025. Le strade della città brianzola si sono riempite di tifosi e curiosi, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. L’organizzazione impeccabile, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha garantito il successo dell’evento, con Palazzo Arese Borromeo trasformato in quartier generale per staff e giornalisti.

La tappa, partita da Morbegno e lunga 144 km, ha visto il tedesco Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) conquistare la vittoria con un’azione solitaria negli ultimi 17 km, precedendo di oltre un minuto Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). Per Denz si tratta del terzo successo in carriera al Giro.

In classifica generale, lo spagnolo Isaac Del Toro (Uae Team Emirates) mantiene la maglia rosa, con 41 secondi di vantaggio su Richard Carapaz e 51 su Simon Yates.

Domani, venerdì 30 maggio, il Giro prosegue con la 19ª tappa da Biella a Champoluc: 166 km con cinque Gran Premi della Montagna, tra cui il Col Tzecore e il Col Saint-Pantaléon, per un totale di quasi 5.000 metri di dislivello. Una frazione decisiva per la classifica generale, che promette spettacolo e grandi emozioni sulle Alpi.

(foto: alcuni momenti del Giro a Cesano Maderno)

29052025