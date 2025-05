Città

Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 28 maggio, spiccano i danni provocati da un fulmine notturno che ha mandato in tilt centraline e connessioni, gli exit poll che delineano le sfide del ballottaggio a Saronno, e i tentativi di truffa a domicilio a Gerenzano. Ampio spazio anche all’operazione antidroga dei carabinieri nel Parco delle Groane.

Un fulmine nella notte ha mandato fuori uso una centralina elettrica a Saronno, lasciando strascichi anche sulla rete internet e causando disagi ai residenti per l’intera giornata.

Gli exit poll delle elezioni a Saronno tracciano il profilo degli elettori, mettendo in luce le sfide decisive del ballottaggio e le aree dove i candidati dovranno giocarsi il tutto per tutto.

A Gerenzano si sono registrati tentativi di truffa ai danni di residenti: finti incaricati comunali hanno suonato ai citofoni cercando di entrare nelle case, ma l’allerta dei cittadini ha permesso di sventare i raggiri.

I carabinieri hanno smantellato oltre novanta episodi legati alle piazze di spaccio nel Parco delle Groane, con un’importante operazione che ha colpito al cuore lo smercio di droga nella zona.

