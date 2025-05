Cronaca

LIMBIATE – Due distinti incidenti stradali si sono verificati nella giornata di ieri nel territorio di Limbiate. Il più serio ha coinvolto una bambina di 11 anni, investita nel quartiere Villaggio del Sole, mentre attraversava via Giacomo Puccini. L’allarme è scattato alle 7.40 del mattino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha prestato le prime cure alla giovane ferita. Dopo le valutazioni iniziali, la ragazzina è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano, non è apparsa in pericolo, pur avendo riportato contusioni varie.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.15, un altro intervento è stato richiesto in viale dei Mille, dove si è verificato un tamponamento tra più veicoli. Un uomo di 44 anni è rimasto coinvolto e soccorso. Fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale. La polizia locale di Limbiate ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio delle autorità competenti.

(foto archivio: polizia locale di Limbiate in servizio sul territorio)

29052025