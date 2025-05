Città

SARONNO – Un’importante collaborazione tra Il Gabbiano Odv e la polizia locale di Saronno per aiutare anziani e persone sole a proteggersi dai raggiri. È questo il cuore dell’incontro pubblico in programma stasera giovedì 29 maggio alle 20,30 in X2, tra piazza Matteotti e viale Amendola, a Saronno.

Al centro della serata ci saranno le strategie concrete per difendersi da furti e truffe, grazie agli interventi e ai consigli di Fortunato Molino, responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria del comando polizia locale. Un’occasione preziosa per i cittadini, in particolare per chi vive da solo o è più esposto ai tentativi di inganno.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, nasce dalla volontà de Il Gabbiano Odv di offrire supporto pratico alla comunità, costruendo reti di collaborazione con le istituzioni locali. Un lavoro di squadra che punta a rafforzare la sicurezza e la consapevolezza, mettendo al centro informazione, prevenzione e attenzione ai più fragili.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

