Primo piano

SARONNO – “La sicurezza sui treni Trenord é una costante e la situazione si fa sempre più drammatica. Il fatto avvenuto ieri sera con l’accoltellamento del 23enne poi soccorso dalla nostra polizia locale é la conferma che ci vuole più e più sicurezza sui convogli ma anche e soprattutto nelle stazioni”.

Sono le parole del candidato sindaco Ilaria Pagani sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere.

“Sicurezza che passa per il presidio Polfer che ancora oggi manca presso le nostre due stazioni. I nostri cittadini saronnesi manifestano sempre più paura per la situazione che si é venuta a creare con il tempo. Le nostre forze di polizia locali, cui va il plauso per il pronto intervento, fanno il possibile, ma non bastano. Ci vuole un rilancio del piano della sicurezza come ho già proposto in tutta la campagna elettorale. Un piano che non vuole essere solo risposta “law & order” come ci ha abituato la destra senza portare a casa neanche un risultato concreto ma anche interventi nei confronti delle marginalità e allontanamento dei giovani dai pericoli delle strade offrendo loro concrete proposte alternative di formazione, svago e di sport” ha dichiarato Ilaria Pagani, candidata sindaca per la città di Saronno in merito alla notizia dell’accoltellamento di ieri sera in stazione”.

