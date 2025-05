Città

SARONNO – “Da martedì ho ripreso a fare quello che faccio da sempre. Ascolto e presenza sul territorio”. Ilaria Pagani candidata sindaco di Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere torna alla campagna elettorale con energia ed entusiasmo.

“Per parlare ai saronnesi, anche e soprattutto a quelli che al primo turno non si sono recati alle urne. A quelli che hanno espresso una diversa preferenza. A tutte e tutti loro ribadisco in ogni momento le mie priorità che sono la sicurezza con un maggiore coordinamento delle forze di polizia locale cui va il mio rinnovato ringraziamento per l’operato quotidiano svolto, un presidio Polfer nelle due stazioni ferroviarie, oltre che investimenti in telecamere e strumenti di controllo cui si aggiungono i parcheggi rosa per le donne”

E ancora: “Saronno deve essere una città sempre più sicura. Come deve essere una città che spinge l’acceleratore rispetto alla rigenerazione delle aree dismesse e del centro storico, in primis l’ex Isotta. Ci sono progetti attesi e sostenuti dalla popolazione e nuovi progetti che richiedono certo una forte guida di indirizzo. Chi si oppone ai progetti in campo dica chiaramente quali interessi difende. In ultimo la questione della sanità, dell’ospedale da difendere, dell’attenzione e della cura, delle persone ma non solo, della città, che sia vivibile, fruibile e attrattiva”

“Sono tutte cose su cui ho già manifestata la mia forte volontà a trovare concrete soluzioni. Nel mio programma elettorale le ho indicate, ma la politica guarda oltre. Vogliamo governare prendendo il meglio anche dagli altri. Ecco quindi l’apertura rinnovata all’ascolto e alla partecipazione di tutte e tutti i saronnesi che vogliono guardare al futuro di Saronno” ha dichiarato Ilaria Pagani, candidata sindaca per la città di Saronno”.

