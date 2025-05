Sport

SARONNO – Si è disputato domenica 25 maggio la seconda edizione del trofeo “Città di Saronno”. Reduce dal grande successo della prima edizione, l’associazione Pugilistica Saronnese ha calato il bis organizzando un evento entusiasmante e ben riuscito.

Gli incontri si sono svolti nella palestra ex Pizzigoni a partire dal pomeriggio, con adesione e partecipazione di atleti provenienti da tutta la Lombardia.

Dieci match di diverse categorie, con i pugili di casa che hanno difeso le mura amiche con impegno e dedizione contro avversari che certamente non sono stati a guardare e hanno venduto cara la pelle.

Sono cinque le vittorie per i padroni di casa : la debuttante Isabella Cocchiara vince all’esordio, Andry Riera sorprende con un successo fulmineo al primo minuto dell’incontro, Nathan Sabou porta a casa la pagnotta al termine di un incontro impegnativo, l’esperto Antonio Laurini torna dopo un lungo periodo di pausa vincendo e convincendo, chiude la lista dei trionfi Alessia Marinaro che, tra l’altro, cosa non da poco, rappresenterà la Lombardia ai prossimi campionati nazionali che si svolgeranno in Puglia nel mese di ottobre.

E’ pareggio invece per Matteo Bruna che ribalta un match cominciato in salita e chiude in crescendo.

Sconfitta per Davide Chizzoniti e Filippo Vaccaro ai quali vanno comunque fatti i complimenti per aver reso i propri incontri combattutissimi nonostante gli esiti finali.

Un altro grande successo dunque per la boxe della città degli amaretti e tanta soddisfazione per i due maestri della scuderia saronnese Davide Palumbo e Luca Gelosa che stanno facendo tanto e bene per fare crescere sempre di più la nobile arte del pugilato nella città di Saronno. E nel mentre, stanno anche preparando il rientro sul ring del professionista di casa, Gerardo Scalcione, ai box per un infortunio al ginocchio. Si viaggia a gonfie vele, o, per restare in tema, si vola come una farfalla.