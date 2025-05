SARONNO – “La sanità territoriale non è solo una risposta alle emergenze, ma una visione di lungo periodo”. Con queste parole la consigliera regionale Romana Dell’Erba, esponente di Fratelli d’Italia, ha sottolineato ieri, mercoledì 28 maggio, l’importanza della Casa di Comunità di Saronno durante una visita istituzionale organizzata per monitorare lo stato dei servizi e ascoltare le esigenze del territorio.

Alla visita ha partecipato anche John Tremamondo direttore socio sanitario dell’Asst Valle Olona, amministratori locali, operatori sanitari e rappresentanti della comunità saronnese. L’obiettivo era chiaro: verificare sul campo l’efficacia dei percorsi attivati, in particolare quelli dedicati alla presa in carico dei pazienti cronici, alla medicina di base in rete, all’integrazione socio-sanitaria e ai servizi infermieristici di prossimità.

Dell’Erba ha voluto sottolineare quanto sia cruciale il ruolo della Casa di Comunità per garantire cure rapide e vicine ai cittadini. “Saronno è un esempio di presidio che funziona e che, con ulteriori investimenti in personale, tecnologie e organizzazione, potrà consolidarsi come modello di riferimento per tutta la Lombardia” ha dichiarato.

La mattinata è stata anche l’occasione per ribadire l’impegno della Regione Lombardia a rafforzare la rete assistenziale sul territorio, raccogliendo proposte e buone pratiche direttamente dagli operatori e dalle amministrazioni locali. Dell’Erba ha parlato di “un sistema sanitario regionale che deve essere sempre più efficiente, equo e accessibile, capace di rispondere ai bisogni concreti di ogni cittadino vicino a casa propria”.

Oltre a Saronno, la visita ha incluso anche la Casa di Comunità di Cassano Magnago, altro presidio strategico per la provincia di Varese. Anche qui l’attenzione si è concentrata sui servizi già attivi e sulle prospettive di crescita e consolidamento, con l’obiettivo condiviso di migliorare sempre di più la qualità dell’assistenza sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09