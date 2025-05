Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Con una mossa che ha sorpreso molti, i consiglieri comunali Francesca Rossetti e Anthony Sunil hanno ufficialmente comunicato la loro uscita dal gruppo consiliare del Partito Democratico e dal gruppo di maggioranza.

La comunicazione, protocollata e indirizzata al presidente del consiglio comunale di Caronno Pertusella, segna la nascita del nuovo “Gruppo Indipendente”, che sarà guidato proprio da Francesca Rossetti, avvocato del Foro di Milano. Al suo fianco, come membro del gruppo, ci sarà Anthony Sunil operatore socio sanitario.

Rossetti e Sunil, entrambi eletti nelle file del Partito Democratico, hanno spiegato la loro decisione con una motivazione chiara: “Non condividiamo alcune scelte del gruppo politico.” Tuttavia, i due consiglieri hanno fatto sapere che forniranno spiegazioni più dettagliate sulle loro ragioni in un secondo momento.

Una novità che apre scenari politici inediti a Caronno Pertusella, dove il Partito Democratico aveva finora contato sulla compattezza dei propri eletti. Ora si attende di capire quale sarà la posizione del nuovo gruppo indipendente su temi e votazioni cruciali per l’amministrazione comunale.

