SARONNO – Camminava insanguinato sui binari dopo essere sceso dal treno con una profonda ferita da coltello. È stata questa l’emergenza affrontata martedì sera dagli agenti della polizia locale di Saronno alla stazione ferroviaria.

Tutto è iniziato intorno alle 21 con una segnalazione per disturbo: alcuni stranieri stavano sporcando la banchina e creando disagio ai viaggiatori. La pattuglia della polizia locale, intervenuta sul posto, si è però trovata davanti a una situazione ben più grave. Un giovane di 23 anni, residente a Gallarate e di origine nordafricana, si trovava sulla banchina, sanguinante e visibilmente in difficoltà, mentre cercava di prendere un treno per Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era sceso dal convoglio proveniente da Busto Arsizio dopo aver infastidito una ragazza. Sempre sul treno sarebbe scoppiata una lite con un connazionale, culminata con l’accoltellamento. L’aggressore si è poi rapidamente dileguato, lasciando il giovane ferito scendere dal treno e finire sulla banchina.

Gli agenti della polizia locale di Saronno hanno immediatamente dato l’allarme, attivando la catena dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi inviati da Areu: un’ambulanza della Croce rossa di Saronno in codice giallo e un automedica. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Saronno intorno alle 22:17.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare l’aggressore, fuggito subito dopo la lite. Sul caso sono in corso indagini per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.

