SARONNO – Concerti, spettacoli, cinema sotto le stelle e laboratori per bambini: ecco i progetti dell’estate saronnese. Dalla magia dei burattini ai racconti animati per i più piccoli, dalle serate di musica pop e rap al festival cinematografico, il calendario di eventi animerà Villa Gianetti, Casa Morandi e altri spazi cittadini, offrendo occasioni di svago, cultura e incontro.

L’ESTATE DEI BAMBINI – Villa Gianetti (via Roma 20)

Ingresso libero senza prenotazione. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al coperto. Bibite e gelati a cura de Il Camioncino del Gelato.

12 giugno → VOCI DEL BOSCO – Spettacolo d’immagine con attori, trampolieri e musica (Teatro Aleph). Fauni, fate, elfi e altri abitanti del bosco trasporteranno i bambini in un’atmosfera incantata e suggestiva.

19 giugno → IL CAMMELLO CARAMELLO E IL TESORO DEL FARAONE – Spettacolo di burattini e attori (Teatro La Fiaba di Andrea Anzani). Per trovare un tesoro serve un cuore d’oro!

26 giugno → SOS STORY – Favole al telefono – Lettura animata (Must) per riscoprire i racconti di Gianni Rodari e la magia dei libri.

3 luglio → IL BOSCO MAGICO – Spettacolo teatrale (Must) sul rispetto dell’ambiente e la lotta all’inquinamento.

LABORATORI CREATIVI – Biblioteca civica

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] – Contatti: 0296701153 / 029609075

14 giugno (sabato) → CREIAMO SIMPATICHE BORSE PER LE VACANZE – Trasformazione di vecchie t-shirt in shopper per libri e tesori estivi.

27 giugno (venerdì) → UN MARE DI FANTASIA – Laboratorio manuale e lettura per costruire pesci colorati con materiali di recupero.

30 agosto (sabato) → NEL CAMPO DEI GIRASOLI – Attività per scoprire e osservare i girasoli attraverso arte e natura.

20 giugno, 21 – Villa Gianetti

Reading teatrale dedicato a Giuditta Pasta, organizzato nell’ambito della “Settimana degli archivi saronnesi”.

RASSEGNA DI CONCERTI ED EVENTI – Cortile di Casa Morandi

In caso di maltempo, eventi spostati in Auditorium Aldo Moro.

21 giugno, 21 → Top of the Pop – Concerto del Coro da Camera Hebel, città di Saronno.

22 giugno, dalle 19.30 → Urban Beats – Musica che connette – Dj set e musica RAP e TRAP con giovani artisti locali. Tigelle e birra a cura di Ape Regina Food Truck.

28 giugno, 21 → NOTE D’INCANTO – Quinta edizione della rassegna corale pop con il Coro Incanto. Evento patrocinato dal Comune di Saronno.

Dal 29 giugno al 7 settembre – Cortile di Casa Morandi

Cinema sotto le stelle, rassegna cinematografica estiva con i migliori titoli della stagione.

11-13 luglio – Via Amendola

Rock in Saronno porta tre serate di musica live e Street Food dal Mondo a cura di Hop Hop Street Food. Venerdì 11 luglio si esibiscono i saronnesi Dune Riders, trio strumentale che unisce surf rock e atmosfere desertiche, seguiti da The Mama Bluegrass Band per una serata di country rock trascinante. Sabato 12 luglio spazio a Caterina Cropelli, cantautrice trentina vista a X-Factor 2016 e autrice del singolo “Spettinata”, seguita da Le Endrigo, band eclettica dal sound ironico e pop-punk. Domenica 13 luglio chiude il festival una serata tributo con gli Straight for Straight, che portano il pubblico tra i classici del rock e del blues, e le Italian Women Tribute Band, il primo show italiano dedicato alle più grandi voci femminili italiane, da Mina a Gianna Nannini, con arrangiamenti esclusivi e uno spettacolo unico.

19 luglio, 21 – Cortile di Casa Morandi

Concerto della Session Americana, nell’ambito della rassegna Storie di Cortile. Rolling Stone li ha definiti “una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”. Uno show unico per portare la magia della musica americana nel cuore della città.

6 e 7 settembre – Cortile di Casa Morandi

Animatica, festival di cortometraggi animati organizzato dall’associazione Il Tassello. È un’occasione di incontro, scoperta e confronto sul cinema di animazione, nonché un veicolo di diffusione di opere originali prive di distribuzione nei canali classici e commerciali. L’edizione 2024 ha offerto una selezione ricca di cortometraggi, con una varietà di stili e linguaggi che ha messo in risalto la qualità del panorama italiano e internazionale. Animatica è un evento che ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più numeroso (circa 200 persone al giorno nel 2024, quasi il doppio rispetto all’anno precedente) e che ha mostrato tutta la vitalità del linguaggio animato nel trattare tematiche complesse e coinvolgenti.

