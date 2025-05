Città

SARONNO – Il countdown è partito: è stata ufficializzata la data della prossima Notte Bianca che si terrà sabato 5 luglio. Si tratta del momento clou del ricco calendario dell’Estate Saronnese, un programma eterogeneo pensato per rispondere ai gusti di tutta la cittadinanza, costruito ancora una volta in stretta collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e il Distretto Urbano del Commercio (Duc).

Dopo l’edizione dello scorso anno, che aveva riscosso apprezzamenti grazie al tema dei quattro elementi, anche quest’anno è stato annunciato che ci sarà un tema portante, capace di guidare le numerose proposte artistiche. Ancora top secret i dettagli.

Nell’ultima edizione il centro era stato suddiviso in quattro zone tematiche – aria, acqua, fuoco e terra – ognuna caratterizzata da scenografie “a tema”: dalle mongolfiere giganti in via San Cristoforo, alle meduse e ai poseidoni per l’acqua, fino alla scenografia infuocata con diavoli e danzatori e alla carrozza ottocentesca con unicorni volanti per la terra.

Al lavoro anche i commercianti, bar e attività, che stanno studiando delle proposte per arricchire la serata.

La notte bianca sarà ovviamente l’evento clou dell’estate saronnese. QUI IL PROGRAMMA.

