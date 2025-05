Softball

MALNATE – Domenica 25 maggio la serie B del softball Malnate si è scontrata in casa al Gurian Field con le ragazze del Bollate. Le due partite disputate hanno visto la vittoria per superiorità manifesta delle avversarie. A causa delle numerose assenze, la formazione schierata in campo è stata decisamente nuova, ma la squadra è riuscita ad adattarsi e trovare lentamente la sintonia in campo.

Nel primo incontro, la difesa di casa, dopo un primo inning eccezionale in cui riesce a tenere a zero l’attacco avversario, fa fatica ad ingranare, fino al quarto inning, quando ormai è troppo tardi per recuperare il vantaggio ottenuto dalle bollatesi. In pedana parte Gaia Righetto, rookie della serie B, che continua a migliorare nel suo percorso da lanciatrice, rilevata poi da Sarah Aliu.

Difesa un po’ più attenta durante la seconda partita, ma comunque non abbastanza solida per fermare le mazze delle avversarie. Questa volta le nostre ragazze riescono a portare a casa il loro doppio gioco difensivo giornaliero (ottenuto da Gaia Righetto in seconda), mentre a lanciare inizia Anna Caruso, anche lei rilevata poi da Aliu.

L’attacco malnatese non ha fruttato molto a questo giro, ma si sono viste comunque buone battute da parte di Anita Doria, Elisa Mancini, Sarah Aliu e Francesca Baldi. Nonostante la sconfitta, i due incontri risultano vinti a tavolino dal Malnate-Sannazzaro, in quanto il Bollate softball, distaccamento dell’omonima squadra di serie A, quest’anno non partecipa alla classifica.

Adesso le ragazze hanno tre settimane di riposo (e allenamento) prima dell’inizio del girone di ritorno: le ragazze torneranno in campo a Sannazzaro il 15 giugno contro le Bovisio Buffaloes.

(foto Laura Massarenti)

