UBOLDO – L’edizione 2025 della “Festa del Fieno”, in programma per lunedì 2 giugno nella Cascina Regusella di Uboldo, è ufficialmente annullata.

Le attuali previsioni meteorologiche, che indicano condizioni di maltempo durante la giornata del 2 giugno, non ci consentono di predisporre al meglio le attività previste all’aperto, né di garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi.

La decisione è stata condivisa dagli organizzatori insieme all’ente parco dei Mughetti e ai partner coinvolti, con senso di responsabilità verso il pubblico e tutte le realtà partecipanti. La “Festa del Fieno” era pensata come una giornata immersiva tra natura, tradizione e comunità nel cuore del Parco dei Mughetti, con un ricco programma di iniziative rivolte a famiglie e appassionati: laboratori, giochi per bambini, visite guidate, picnic e mostre dedicate alla cultura rurale e alla biodiversità locale.

“Purtroppo, il maltempo atteso non ci consente di creare le condizioni adeguate per accogliere il pubblico in sicurezza e serenità – dichiarano gli organizzatori – Ringraziamo sentitamente tutti i volontari, le associazioni e i produttori locali che avevano aderito con entusiasmo. Ci auguriamo di poter riproporre presto questa festa, con il supporto di tutti.”

