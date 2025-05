Città

SARONNO – La storia di una vita, ma anche il racconto di moltissime vite: “Il re è solo”, il libro di Daniele Corradi, 44 anni, docente di italiano e latino al liceo Grassi di Saronno e già autore e critico di letteratura fantasy, non è altro che il racconto di come una vita può cambiare dall’oggi al domani.

L’opera racconta del critico lovecraftiano Daniele Bianchi, che viene buttato fuori di casa dalla sua compagna milanese dopo la fine del loro amore, costringendolo a cercare una casa nel milanese. Nel corso delle pagine, si vede come il protagonista, nato a Saronno esattamente come il suo ideatore, lavora su se stesso per ripartire dalle macerie: incontrerà amici e nemici, nuove donne con cui cercare amori che non siano solo fugaci, affitti milanesi improponibili, la ritrovata infanzia degli anni ’80 caronnesi e i ricordi dell’adolescenza al liceo Legnani di Saronno.

“Il libro racconta la storia di Daniele Bianchi che, per un buon 60%, è anche la mia storia – spiega l’autore – E’ un libro biografico a tutto tondo: si concentra sulla vita, non solo mia o del protagonista, ma le esperienze che ognuno di noi attraversa durante il corso della sua esistenza: cercare una casa, capire il proprio spazio nel mondo, ma, soprattutto, capire il valore della nostra vita, capire quali ideali vogliamo seguire, cosa ci rende felici davvero”.

La città di Caronno Pertusella ha, nel libro, un valore fondamentale: “Qualcosa che condivido con Daniele Bianchi è l’aver ritrovato la mia strada proprio nella mia infanzia, tornando ad abitare a Caronno. E non solo in un luogo generico della città, ma esattamente nel palazzo in cui ho passato i primissimi tempi della mia infanzia. Ho riportato anche i miei genitori in quel palazzo: mia madre ha chiesto all’inquilina di rivedere il nostro vecchio appartamento. E’ stato un momento molto toccante, in cui abbiamo verificato se il passato felice che esiste ancora nelle nostre memorie sia ancora realtà. Tuttavia, quell’appartamento non era più la prima casa di mia madre: da qui ha il via una riflessione del protagonista su come gli spazi, i luoghi, siano costantemente in trasformazione, un elemento che risulta anche in forma narrativa”.

E’ proprio questa la particolarità del romanzo, infatti: la narrazione non segue un più regolare ordine cronologico di narrazione dei fatti, ma racconta gli eventi attraverso gli spazi vissuti da Daniele Bianchi. Il lettore si troverà a correre avanti e indietro nel tempo, realizzando che l’esistenza di ciascuno di noi non è solo un tendere al futuro e un lasciarsi il passato alle spalle, ma è un procedere e tornare indietro in maniera disordinata.

“Noi non viviamo andando avanti verso il futuro, ma muovendoci mentalmente e sentimentalmente lungo l’asse temporale. Capita spesso di passare al passato, magari al ripresentarsi di una situazione già vissuta. E a quel punto ci si chiede: la situazione si ripeterà identica? Come posso evitare gli stessi errori? – spiega Corradi. Tuttavia, la mente umana non corre solo tra i ricordi, ma anche tra i sogni – Noi viviamo nel presente, ma anche siamo proiettati verso il futuro. Noi immaginiamo che un sogno diventi realtà.”

“Per me questo libro aveva lo scopo di esorcizzare, di elaborare un trauma molto forte – specifica – Dopo 400 pagine non so se ho trovato una spiegazione a quello che è successo, ma mi sono reso conto che stavo raccontando anche molti contenuti sociali che il protagonista racconta non solo per sé stesso ma anche per altri: la situazione del caro affitti a Milano, le piccole truffe nel mondo della musica. Momenti della vita che ti fanno arrabbiare e che sono una realtà di moltissimi”.

“Spero che i lettori non giudichino il protagonista eccessivamente – spera l’autore – riconosco esserci tanto egocentrismo e asperità nel personaggio, quindi spero non risulti odioso. Invece, vorrei che chi legge possa condividere tanti contenuti della mia storia, riconoscersi in diversi passaggi di vita. Anche dal punto di vista femminile, ci sono elementi che penso potranno aiutare le lettrici a sentirsi almeno capite: nel libro emerge il tema del rendersi conto che qualcosa che avevi costruito può essere più importante del semplice fare ciò che la società chiede di fare.”

Tra queste esperienze condivise, il tema della morte è sicuramente quello che più emerge: tra le pagine del libro, la morte assume un ruolo importante, spesso trattato tanto con leggerezza quanto con tragedia.

“Ad un certo punto, nel romanzo, lo zio del protagonista ha un tumore al cervello inguaribile – racconta Daniele Corradi – Negli ultimi momenti dello zio, mischiate a immagini tragiche, ci sono immagini felici di come veniva percepito: come fosse sempre stato un gran bestemmiatore, ma anche una figura divertente e molto presente nella vita del protagonista. Le ultime parole dello zio al protagonista, sono state: “Dani, bisogna sempre avere fiducia nella vita”. Questo, detto da un uomo sul letto di morte, è qualcosa che vorrei che ciascuno di noi portasse con sé”.

