CISLAGO – Con il patrocinio del comune, sabato 1 giugno il paese si prepara ad accogliere “Visconta“, l’evento che unisce la comunità in un’atmosfera di festa, con attività per tutte le età e momenti di profonda partecipazione.

La giornata inizierà alle 10 con l’apertura ufficiale della manifestazione. A seguire, alle 11.30, la celebrazione della santa messa, che darà il tono spirituale all’intera giornata. Alle 12.30, si aprono le tavole con il pranzo organizzato dagli alpini di Cislago, da sempre colonna portante della vita associativa del territorio.

Nel pomeriggio, spazio alla natura: alle 15 è prevista una visita guidata nei boschi, un’occasione per esplorare il verde del territorio accompagnati da esperti. Il momento più atteso arriva alle 16, quando, per la prima volta, si esibirà il coro degli alpini di Cislago, portando in scena i canti della tradizione in un concerto carico di emozione.

La giornata proseguirà con i vesperi alle 17, e si concluderà alle 21 con la recita del santo rosario, a suggello di un evento che intreccia fede e comunità.

Non mancherà l’anima solidale della festa: per tutta la giornata sarà attivo il mercato solidale della Caritas, con i tradizionali banchi delle marmellate fatte in casa e delle piante aromatiche, che daranno un tocco di profumo e gusto all’intero evento.

(foto d’archivio)

