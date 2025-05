Città

SARONNO – Tutto pronto per il grande ritorno sul palco: mercoledì 4 giugno alle 21 il cinema Silvio Pellico accenderà i riflettori sulla seconda parte di Saronno sul palco, il confronto decisivo tra i due protagonisti del ballottaggio che domenica 8 e lunedì 9 giugno si contenderanno la guida della città.

A sfidarsi saranno Rienzo Azzi, candidato sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, forte del 43,3% ottenuto al primo turno, e Ilaria Pagani, sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere, che ha raccolto il 27,8% dei consensi.

L’evento, organizzato ancora una volta dal Rotary Club Saronno in collaborazione con ilSaronno e Confcommercio Ascom Saronno, promette di essere un momento cruciale per conoscere visioni, programmi e priorità dei candidati in corsa. A moderare l’incontro sarà la direttrice di ilSaronno Sara Giudici, che spiega: “Come redazione ci siamo impegnati nel primo faccia a faccia per permettere alle persone di essere informate e avere un’idea chiara delle posizioni dei diversi candidati al primo turno. Alla luce dell’affluenza in calo, credo sia ancora più importante dare un nuovo spazio per conoscere visioni e tematiche dei candidati, offrendo un confronto utile ai cittadini in vista del ballottaggio”.

L’appuntamento al Silvio Pellico sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’occasione di confronto diretto prima delle urne: i saronnesi avranno così l’opportunità di ascoltare le idee dei due sfidanti e farsi un’idea più precisa su chi affidare la città per i prossimi cinque anni.

