Cronaca

SARONNO – “I giorni che precedono il ballottaggio sono un tempo importante di riflessione per tutte le forze che hanno partecipato alla prima tornata elettorale. Devono anche essere giorni di incontri e confronto. Chi pensa però che il secondo turno sia il momento delle trattative in silenzio, dei giochi di potere, degli accordi sottobanco…si sbaglia”.

Sono le parole della candidata sindaca Ilaria Pagani che rompe il silenzio che nelle ultime ore avvolgono i confronti tra le liste che si sono confrontate al primo turno.

“Noi vogliamo continuare a scegliere la trasparenza, la coerenza, il confronto aperto. E per questo ribadiamo con forza: siamo disponibili all’ascolto delle cittadine e dei cittadini, delle liste civiche e dei candidati che hanno corso il primo turno. Siamo pronti a confrontarci, ma solo sui contenuti: idee, proposte, visioni per Saronno.

Chi ha progetti seri e contributi concreti da offrire troverà da parte nostra porte aperte. Ogni spunto che può migliorare il nostro programma è il benvenuto. Accordi di potere, apparentamenti, retropalco non troveranno spazio presso di noi. Saronno non ha bisogno di vecchie logiche. Ha bisogno di una politica pulita, chiara, responsabile. Una politica che guarda avanti, alla luce del sole. E noi, su questa strada, andiamo avanti con decisione”.

