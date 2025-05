Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno ha deciso: mister Fabio Tibaldo è confermato alla guida della prima squadra (campionato di calcio di Eccellenza) anche per la prossima stagione. Decisione che, considerati i buoni risultati che hanno caratterizzato la parte finale del campionato 2024-2025, quando in panchina c’era proprio Tibaldo, veniva data praticamente per scontata, ma della quale adesso c’è anche l’ufficialità.

Nell’ultima annata i saronnesi si sono piazzati al settimo posto conclusivo della classifica: per la prossima stagione il direttore generale Marco Proserpio e tutto lo staff, con il tecnico, sono già al lavoro per potenziare ulteriormente la rosa.

(foto Andrea Elli: mister Fabio Tibaldo confermato alla guida del Fbc Saronno)

30052025