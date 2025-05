Calcio

CESATE – Dopo la conquista della Promozione, il Sc United guarda già al futuro e lo fa nel segno della continuità: la dirigenza ha ufficializzato la conferma di Massimiliano Villa alla guida della prima squadra anche per la stagione 2025-2026. Un riconoscimento al lavoro svolto dal tecnico, che ha condotto la formazione cesanese alla vittoria del campionato di Prima categoria, riportando entusiasmo e risultati. Con lui in panchina, il SC United ha saputo imporsi per solidità, gioco e mentalità vincente, guadagnandosi con pieno merito il salto di categoria.

La società, nel comunicato, ha espresso soddisfazione per la scelta: “Massimiliano Villa sarà ancora il nostro allenatore. Continuiamo insieme il percorso iniziato, con l’obiettivo di affrontare al meglio il prossimo campionato di Promozione”.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità riguardo alla rosa e alla programmazione estiva in vista della nuova stagione.

(foto: Max Villa, confermato al timone del Sc United che sale in Promozione)

