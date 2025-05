Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La consulta Dal Pozzo e l’associazione Ceriano in Festa uniscono le forze per un evento dedicato ai più giovani: sabato 21 giugno, alle 20.30, il centro Civico Dal Pozzo ospiterà il Festival della Musica, un contest pensato per bambini e ragazzi con la passione per il canto, la danza e la musica.

L’iniziativa, rivolta a giovani talenti desiderosi di esibirsi davanti al pubblico, intende valorizzare la creatività e l’espressione artistica in un contesto accogliente e coinvolgente. Il festival rappresenta un’occasione unica per chi desidera salire su un palco, mettersi in gioco e condividere la propria passione con la comunità.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 31 maggio, contattando Alice al numero 342.1119467 o Antonella al 333.2275118.

Per prepararsi al meglio, sono previste due giornate di prove generali: domenica 1 e domenica 8 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nel Centro Civico di via Carso.

Il Festival della Musica si inserisce nel calendario delle iniziative estive promosse sul territorio, offrendo ai più giovani uno spazio espressivo e di socializzazione in cui divertirsi e crescere insieme.

