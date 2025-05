Città

SARONNO/SARONNESE – Il fine settimana si anima con una serie di iniziative per tutti i gusti: dall’arte e la tradizione alla musica e allo sport, fino agli appuntamenti dedicati all’inclusione e alla beneficenza. Si parte con l’anteprima estiva di “Artigiano in Fiera” a FieraMilano e la 14ª Festa del Pesce a Rovello Porro, per proseguire con pedalate primaverili, conferenze culturali e concerti benefici nei comuni limitrofi.

Venerdì 30 maggio

MILANO – Dalle 10 alle 22.30, a FieraMilano, arriva in città “Artigiano in fiera – Anteprima d’estate”, un lungo fine settimana di arte, creatività e tradizione. Informazioni al sito www.artigianoindiera.it .

ROVELLO PORRO – Parte da questa sera la 14°esima “Festa del Pesce” organizzata dalla Protezione Civile locale con il patrocinio del Comune. Una tre giorni, fino a domenica, all’insegna della convivialità nell’area feste di via Bernardino Luini.

CANEGRATE – Tre giorni, a partire da questa sera nei giardini Baggina in via Garibaldi 11, per la “Sagra della Toscana” per immergersi nei gusti e nei profumi della cucina toscana accompagnata da un programma di serate danzanti.

Sabato 31 maggio

TURATE – Dalle 19.45, con partenza e arrivo dall’Oratorio San Luigi di via Tinelli, l’associazione S.C La Gioiosa Sport di Turate propone una pedalata di primavera. Informazioni al sito www.comune.turate.co.it.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13, Scacchisaronno promuove una conferenza dal titolo “Il simbolismo degli scacchi nella letteratura, nell’arte, nel cinema” di Giorgio Chinnici sul tema scacchistico. Prenotazioni all’e-mail [email protected] .

Domenica 1 giugno

SARONNO – Dalle 10.30 alle 18.30, all’oratorio di via Legnani 1, Giornata Multietnica” organizzata dal coordinamento di associazioni “4 Passi di Pace”. E-mail per informazioni [email protected].

LIMBIATE – Alle 20.45, in piazza Aldo Moro, “Davide Carbone in concerto”: una serata di musica, emozioni e beneficenza. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.