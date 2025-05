ROMA / TRADATE – “Nella mattinata dell’altro giorno ho avuto l’impagabile privilegio di presentare il mio ultimo libro a Palazzo Madama a Roma, a margine di una conferenza stampa intensa, partecipata e ricca di interessanti spunti di riflessione”. Così l’autore e docente Salvatore Di Bartolo, originario della Sicilia ma tradatese di adozione.

“A tal proposito, desidero porgere un doveroso ringraziamento agli illustri relatori che si sono avvicendati con me sul podio, impreziosendo il dibattito, moderato magistralmente da Francesco Spartà, con i loro pregevolissimi e puntuali interventi – prosegue – Grazie, dunque, ai senatori, Stefania Craxi, Salvo Sallemi e Gianluca Cantalamessa, al direttore generale della Fondazione Craxi Nicola Carnovale, a Federico Niglia, agli amici di Professione Italia, Antonio De Angelis e Mattia Romano, e ai giovani studenti universitari, Simone Lodato e Marco Kevin Maddison. Un sentito ringraziamento lo rivolgo inoltre al numeroso pubblico che ha letteralmente gremito la Sala Caduti di Nassirya, e, infine, all’infaticabile Federico Scalisi, per essersi prodigato nell’arco di queste settimane di intenso lavoro per il buon esito di questa riuscitissima iniziativa”.