SARONNO – Treno con l’aria condizionata guasta, in ritardo al ritorno: esperienza non molto positiva per alcuni tifosi del ciclismo che ieri per l’arrivo del Giro d’Italia hanno deciso di utilizzare il treno per raggiungere la città brianzola dalla stazione di Saronno centro.

“Saronno-Cesano Maderno, wow solo 10 minuti d’orologio con la linea S9 per Albairate: non abbiamo avuto dubbi nell’utilizzare il treno per raggiungere il Giro d’Italia e l’arrivo cesanese – dicono gli interessati – Una esperienza non del tutto positiva, senz’altro spunto per una costruttiva riflessione: su quella linea senz’altro si può fare di più. All’andata attorno alle 11.30 appena saliti sul treno ad attenderci c’era un cartello, “aria condizionata non funzionante” sul vagone temperature non impossibile ma senz’altro da farci scendere dal treno, 10 minuti puntuale, piuttosto sudati. Al ritorno attorno alle 18, nessuna traccia del treno per una ventina di minuti: ritardo, per la precisione di 18 minuti… su un percorso di 10 minuti. Insomma, non malissimo ma neppure tanto bene”.

