Cronaca

CISLAGO – Intervento dei vigili del fuoco oggi attorno a metà giornata in via Colombo, all’incrocio con via Tagliamento, per verificare una possibile fuga di gas. La segnalazione è scattata dopo che alcuni passanti hanno percepito un forte odore sospetto nella zona residenziale. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della protezione civile, per mettere in sicurezza l’area e compiere le verifiche del caso. Gli operatori hanno controllato la rete e gli impianti della zona per escludere pericoli per la popolazione e l’ambiente circostante.

Dalle prime informazioni, non sarebbero stati rilevati livelli preoccupanti di gas, ma la situazione è stata comunque tenuta sotto stretta osservazione per tutta la durata dell’intervento. Non si registrano evacuazioni né disagi particolari per i residenti, che hanno comunque assistito con attenzione all’operazione. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali nuovi odori sospetti o anomalie.

(foto: particolare di una immagine apparsa sui social dei vigili del fuoco a Cislago oggi)

30052025