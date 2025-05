Città

SARONNO / MILANO – “Questo premio Rosa Camuna, così importante, lo intendo come un tributo alla cultura dell’accoglienza, un impegno al quale ho dedicato la mia vita stando costantemente al fianco di poveri ed emarginati, persone senza dimora, minori in condizioni di disagio, sofferenti psichici, immigrati, profughi e rom”. Lo ha detto il saronnese don Virginio Colmegna, che ha ricevuto il premio Speciale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nell’ambito della consegna del Premio Rosa Camuna, avvenuta ieri a Palazzo Lombardia.

“Impegno e senso di responsabilità caratterizzano l’operato di tutta la sua vita e l’attività della Fondazione Son, Fondazione Speranza Oltre Noi Onlus avviata nel 2017. Una realtà unica nel suo genere che si prende cura quotidianamente di molte famiglie con figli portatori di disabilità, dando una casa dove abitare e sperimentare una vita in autonomia pur rimanendo in un contesto familiare, circondati da un sistema di relazioni con il quartiere e il territorio di riferimento”.

Don Virginio Colmegna, classe 1945, è stato presidente della Casa della Carità dalla nascita della Fondazione nel 2002 fino a febbraio 2023, oggi ne è presidente onorario. A volerlo alla guida della Casa era stato il cardinal Martini, che gli chiese di promuovere accoglienza e cultura, insieme. Da sempre impegnato per le persone escluse, in don Virginio Colmegna è forte la convinzione che chi è in difficoltà non vada aiutato con l’assistenzialismo, ma con promuovendo dignità, diritti e percorsi di inclusione sociale ed economica.

