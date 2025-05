Città

SARONNO – “Ogni ulteriore valutazione verrà fatta in sede legale”. Si conclude così la nota inviata nella giornata di ieri a ilSaronno dal commissario straordinario Antonella Scolamiero in merito alle dichiarazioni rilasciate alla nostra testata dall’impresa che si è aggiudicata i lavori di rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti.

Una settimana fa, la nota dell’azienda impegnata nei lavori che ha espresso, lo scorso 23 maggio, “amarezza per l’epilogo e per la gestione dell’intera vicenda, tanto da valutare una possibile azione in sede legale”.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’impresa che si è aggiudicata i lavori di rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti, il Commissario Straordinario del Comune di Saronno specifica

1) Il progetto originario non è stato “più volte modificato” – così come dichiarato – ma è stata sottoposta all’impresa una variante progettuale dettata da specifiche richieste della Soprintendenza che aumentava l’importo contrattuale e che è stata accettata e sottoscritta dall’impresa: è peraltro la legge che prevede la possibilità di presentare varianti a progetti originari.

2) Lo stato di abbandono e degrado di Palazzo Visconti e del suo cortile – ed il fatto che fosse preda di incursioni notturne – era noto all’impresa al momento della firma del contratto. E ancor di più il Testo Unico sulla sicurezza specifica che la sicurezza del cantiere sia in capo all’impresa appaltatrice: doveva essere cioè l’impresa stessa ad attivarsi e a mettere in atto tutti gli interventi necessari ad evitare illeciti all’interno del perimetro dell’area di cantiere. Questo non è avvenuto: al contrario, è stata proprio la rimozione dei cancelli da parte dell’impresa – che non ha previsto chiusure adeguate post rimozione – a peggiorare la situazione, rendendo ancora più semplici le intrusioni nell’edificio.

3) Il Comune di Saronno ha effettuato due pagamenti all’impresa: l’anticipo e il primo Sal. Il pagamento del secondo Sal emesso ad ottobre 2024 è stato invece bloccato per impedimenti sopravvenuti imputabili all’impresa.

