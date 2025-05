Cronaca

SARONNO – Ieri sera, giovedì 29 maggio, alle 18,30 in via Marconi è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 63 anni. L’uomo, che viveva solo, non dava notizie di sé, tanto che nel tardo pomeriggio è scattato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Una volta entrati nell’abitazione, è stato effettuato il ritrovamento. Non c’era più niente da fare per l’uomo ormai senza vita. Secondo i primi accertamenti, non ci sono dubbi: si è trattato di un decesso per cause naturali.

Si tratta del terzo episodio simile registrato in città nell’ultimo anno. L’8 aprile un 73enne era stato trovato morto nella sua abitazione in via Padre Monti, mentre lunedì 25 marzo era stato un pensionato di 68 anni era stato rinvenuto senza vita in casa al confine tra Saronno e Solaro. Le verifiche di rito sono state completate dalle autorità competenti.

