Cronaca

SARONNO – Lo smantellamento di una maxi piazza di spaccio e un inseguimento da film: sono questi i momenti clou del servizio di Vittorio Brumotti che andrà in onda stasera su Canale 5, nella puntata di Striscia la notizia delle 20.35.

Brumotti è arrivato a Saronno per documentare una rete di spaccio ben organizzata nei boschi della zona, dove sono stati individuati almeno una dozzina di punti vendita di droga. Durante le riprese, uno degli spacciatori ha tentato di fuggire portando con sé circa 200 grammi di cocaina, dando così il via a un inseguimento durato quasi due ore.

Determinato a non farsi sfuggire il pusher, l’inviato del tg satirico ha affrontato una rocambolesca corsa, riuscendo infine a recuperare il sacchetto con la sostanza stupefacente. L’intervento delle forze dell’ordine presenti in zona ha permesso di fermare l’uomo e portarlo al controllo.

Il servizio di Striscia la notizia punta ancora una volta a denunciare situazioni di degrado e criminalità nelle aree verdi, portando sotto i riflettori un problema sentito anche a Saronno. L’appuntamento televisivo di questa sera è atteso con curiosità da chi segue con attenzione i temi della sicurezza urbana e del contrasto allo spaccio.

https://www.facebook.com/Striscia/videos/1736947337261949?locale=it_IT

