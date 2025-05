Cronaca

SARONNO – Un’alta colonna di fumo si è alzata stamattina venerdì 30 maggio in via Volonterio. Diverse le chiamate di residenti, automobilisti e passanti ma anche degli studenti e docenti del polo scolastico. E’ successo intorno alle 9.

A provocare il fumo l’incendio di un veicolo sul cavalcavia di via Volonterio. Al momento non risulta che ci siano feriti. Si è subito mobilitata la polizia locale presente con una pattuglia per regolare la circolazione mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice)

