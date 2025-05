Saronnese

SARONNO – Un’importante serata di confronto e approfondimento si terrà domenica 1° giugno 2025 alle 21 al Centro Culturale Islamico di Saronno, in via Grieg 17. L’incontro, organizzato dal Comitato saronnese Referendum 8 e 9 giugno, sarà dedicato ai temi centrali del prossimo referendum: lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia.

A introdurre la serata sarà Chridi Abdellatif, direttore del Centro Islamico saronnese. A moderare l’incontro sarà Nourhan Moustafa, operatrice sociale, mentre tra i relatori interverranno Riccardo Conte, giurista, e Stefania Filetti, segretaria generale della Cgil di Varese.

L’appuntamento si inserisce all’interno di una più ampia campagna informativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del referendum, che si svolgerà l’8 e 9 giugno, e sui quesiti riguardanti una maggiore tutela del lavoro, la stabilità e la sicurezza occupazionale.

Con lo slogan “Prendi il tuo impegno, non lasciare che altri scelgano per te”, il comitato invita tutti i cittadini a partecipare all’incontro e ad informarsi consapevolmente sulle tematiche in votazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

(Foto: Archivio)

