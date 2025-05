Politica

SARONNO – “Credo sia inutile speculare sull’ennesimo fatto di sangue accaduto ieri in stazione a Saronno. Noi non intendiamo ascoltare. Basta ascoltare, noi vogliamo essere ascoltati!”

Inizia così la nota di Rienzo Azzi candidato del centrodestra unito in merito all’accoltellamento nelle scalo di piazza Cadorna che oltre ad affrontare le proprie idee per la sicurezza replica anche alla nota di Ilaria Pagani.

“Proponiamo che sia rafforzato in modo importante il contingente dei benemeriti carabinieri, il cui numero di effettivi è insufficiente per l’enorme area di competenza territoriale della compagnia di Saronno: la caserma attuale di via Manzoni è di piccole dimensioni. Nel comparto unico Isotta Fraschini / Bertani /FNM, noi intendiamo adibire l’attuale Bernardino Luini, di proprietà di Fnm, ad una seconda caserma dei Carabinieri con una logica di collegamento strategica e un forte aumento di capacità ricettiva in modo da aumentare significativamente il contingente di militari presente in città.

Stiamo già lavorando ed apriremo con Regione e Fnm un confronto rapido (abbiamo già parlato col Presidente Fontana e parleremo col Presidente Gibelli) perché Ferrovienord preveda nei lavori in corso sul nodo di Saronno una struttura logistica adeguata ad accogliere la Polizia Ferroviaria sul cui invio a Saronno, grazie a Stefano Candiani, Deputato della Lega, siamo già in fase avanzata.

Intendiamo intensificare il pattugliamento delle zone più a rischio della città (esterno stazione compreso) con la Polizia Locale e con pattuglie interforze; affidare in modo esclusivo agli ausiliari del traffico il rilevamento delle violazioni della sosta; impiegare gruppi di ausiliari volontari per presidiare luoghi sensibili nell’ambito dei costituendi Comitati di Quartiere; promuovere il controllo di vicinato; rivalutare la Protezione Civile; avviare uno studio di fattibilità per la reintroduzione del Vigile di Quartiere.

Vogliamo investire su ulteriori lavori di ristrutturazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, dotandola di spazi che possano ospitare un contingente di Berretti Verdi, unità specializzata nel contrasto e nella repressione del traffico di stupefacenti.

Noi non ci limitiamo ad ascoltare, noi siamo già partiti. Lo abbiamo spiegato in ben due serate sulla sicurezza con ospiti illustri e competenti.

Il centrodestra è ascoltato dalle istituzioni e dai saronnesi perché è credibile.

Dai nostri litigiosi predecessori, Pagani in testa, abbiamo subito quattro anni di governo irresponsabile sulla sicurezza, di autoassolutorie distinzioni tra percepito e reale, di inefficaci iniziative sociali. Intanto la sinistra in Parlamento ha votato contro il Ddl Sicurezza: sì, la sinistra, perché a Roma, come a Saronno, il centro-sinistra ha perso il centro e si è ridotta a sinistra ideologica e massimalista. Saronno non ne ha proprio bisogno. Anche per la sicurezza, voltiamo pagina!”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09