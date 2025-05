Softball

LEGNANO / CARONNO PERTUSELLA – Termina con una vittoria per parte l’ultima giornata di partite delle All Stars Series disputate ieri sul diamante di Legnano. La Selezione di Stelle Straniere del campionato di Serie A1 si è infatti imposta per 4-0 nella prima gara, giocata sempre sulla lunghezza delle quattro riprese (tre regolamentari e una con la regola del tie-break), mentre le azzurre hanno chiuso con un successo il torneo amichevole vincendo per 3-1 il secondo incontro, grazie anche al solo homer di Sheldon (Rheavendors Caronno) in apertura di gara. Il prossimo appuntamento delle ragazze allenate dall’head coach Craig Montivads sarà all’Europeo di Praga, in programma dal 7 al 13 settembre.

“Credo che l’obiettivo di questo raduno non fosse quello di focalizzarsi sul punteggio” commenta la capitana Giulia Longhi “e quindi il bilancio non deve essere il risultato del torneo ma quello di cercare di creare una sintonia con il nuovo staff, cercare di capire la filosofia di gioco dell’allenatore. Abbiamo lavorato su quello, sui dettagli e abbiamo anche cercato di permettere al nostro staff di conoscerci. Il nostro è un gruppo che non parte da un punto zero ma si è creato stagione dopo stagione. Ci portiamo inevitabilmente dietro il lavoro che abbiamo fatto in precedenza. In questi giorni alcune ragazze non sono potute venire ma nello stesso tempo ne abbiamo acquisite altre che si sono integrate bene. Ora il nostro focus è rivolto all’Europeo di Praga del prossimo settembre”. Nelle partite di ieri la rotazione di pitcher dell’All Star Team ha visto in azione Price, Murayama, Guevara e Avery. Per le azzurre invece hanno lanciato Cacciamani, la saronnese Rusconi e Nicolini. L’Italia concluderà il suo raduno oggi, venerdì 30 agosto, con l’ultimo allenamento sul campo di Caronno Pertusella.

(foto Sergio Banfi: il fuoricampo di Sheldon)

30052025