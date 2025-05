Altre news

SARONNO – Venerdì 30 maggio 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, a Saronno sarà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e proverranno da est-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-sudest. Non è prevista alcuna allerta meteo. Godetevi la giornata di sole! Lo zero termico si attesterà a 4008 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, un campo di alte pressioni abbraccerà la Lombardia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, le basse pianure orientali, le zone pedemontane-alte pianure, le prealpi occidentali, le orobie e le alpi retiche i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle prealpi orientali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli orientali; zero termico nell’intorno di 3700 metri.

Anche a Tradate e Lazzate è previsto bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge. A Tradate la temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 17°C. A Lazzate la massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

