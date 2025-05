Saronnese

ORIGGIO – Il Comune di Origgio celebra il 2 giugno con un evento speciale in occasione della Festa della Repubblica. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Corpo Musicale San Marco, propone alla cittadinanza un concerto serale che si terrà alle ore 21 nel cortile del palazzo comunale. Un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, giovani e anziani in un momento condiviso di festa e riflessione, nel segno della musica e dei valori costituzionali.

Il concerto, che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso all’interno del calendario delle ricorrenze civiche, offrirà un repertorio adatto alla solennità della ricorrenza, spaziando tra brani celebrativi e melodie coinvolgenti. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella palestra delle scuole medie, per garantire lo svolgimento della serata in qualsiasi condizione. Origgio sceglie dunque la musica per ricordare e rinnovare l’impegno verso la democrazia, l’unità nazionale e la partecipazione attiva della comunità.

