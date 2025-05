Città

SARONNO – “Sono a casa! Ringrazio il dottor Antonio Tabano, primario di neurochirurgia dell’ospedale di Circolo di Varese, e tutto il personale del reparto che mi hanno rimesso a nuovo. Cari saronnesi, sono pronto a fare assieme a voi l’ultimo miglio di questa campagna elettorale. Al ballottaggio dell’8 e 9 giugno andiamo tutti a votare e votiamo Azzi per dare una svolta alla nostra città!”.

Con queste parole Rienzo Azzi, candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ha annunciato ieri sera il suo rientro a Saronno dopo il ricovero per un’ernia discale.

Azzi ha voluto testimoniare la sua presenza e la vicinanza ai cittadini non solo con le parole, ma anche inviando un’immagine direttamente dall’ospedale durante i giorni più delicati del voto, per rassicurare i sostenitori sul suo stato di salute e confermare l’impegno a proseguire la corsa elettorale. Il candidato ha ora ripreso le attività in vista del ballottaggio.

