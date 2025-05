Città

SARONNO – “Il nostro Paese conosce casi esemplari di una politica pulita, chiara, responsabile, di una politica che guarda avanti, alla luce del sole. Ne sono esempi quella dei Padri costituenti non meno che quella tentata da Enrico Berlinguer e Aldo Moro. Talmente alta e responsabile, quest’ultima, che a Moro costò la vita”.

Inizia così la nota firmata da Augusto Airoldi, Saronno civica e Percorso democratico in merito al ballottaggio.

“Non si ricordano, in nessuno dei due casi, roboanti comunicati populisti, tantomeno presunzioni di propria verginità o allusioni di indegnità altrui. Forse perché chi l’Italia democratica l’ha fatta, mirava ad unire oltre le differenze, (oggi, Genova) non necessitava di giustificare rotture che rischiano di sfuggire di mano.

I risultati di quanto fatto dalla nostra Amministrazione in questi anni sono alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti. E il tempo, ancora una volta, sarà galantuomo. Molto, sappiamo, rimane da fare di un programma nato per avere uno sviluppo decennale. Non rinunceremo a perseguirlo, anche nella prossima consigliatura, pure dal ruolo che gli elettori ci hanno assegnato.

Memori dell’insegnamento del cardinale Martini che invitava a “ricercare il bene comune nella condizione data, piuttosto che in quella ideale”, rimaniamo disponibili al confronto su contenuti, idee, proposte, visioni per Saronno, ma ancora una volta liberi da condizionamenti politici e pressioni esterne. Valuteremo con trasparenza e coerenza il merito delle scelte di chi vincerà il ballottaggio in base al nostro programma e alla visione di città che contiene”.

