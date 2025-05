SARONNO -Domenica i ragazzi del squadra della Robur Saronno in serie Dr2 avranno bisogno della spinta positiva del PalaRonchi di via Colombo verso il traguardo della finale playoff. All’andata di questo difficilissimo incrocio seconda/terza con Azzurri Niguardesi, i roburini di coach Ale Leva hanno strappato una pazzesca vittoria con tanto coraggio ed una rimonta finale culminata con il canestro decisivo di Pagani praticamente sulla sirene.

Domenica, dunque, si torna in campo al PalaRonchi per difendere il 76-77 dell’andata con tutta l’intenzione di fare l’ennesimo passo in avanti di una stagione vissuta sempre da protagonisti. “La vittoria è importante, ma praticamente si riparte dallo 0-0, anche per questo serve l’aiuto di tutti – rimarcano i dirigenti roburini – Palla a due in programma alle 19 per Robur Basket Saronno contro Azzurri Niguardese”.