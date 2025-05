Calcio

RHO – La Fcd Rhodense cambia guida tecnica in vista della prossima stagione nel campionato di Eccellenza. Dopo l’ottimo percorso appena concluso sotto la direzione di Roberto Gatti, che ha portato la squadra fino ai playoff, la società ha deciso di affidare la panchina a Giuseppe Greco, tecnico 48enne con un passato da calciatore professionista e già allenatore in piazze importanti come Fc Milanese – con cui ha raggiunto i playoff nella stagione 2023-2024 – e Altabrianza, club che ha guidato nell’ultimo campionato.

Greco prende dunque il testimone da Gatti, che in passato era stato anche allenatore della Caronnese, e rappresenta la nuova scommessa del club orange per dare continuità a un progetto ambizioso e in evoluzione. “Siamo convinti – fa sapere la società – che Greco, con le sue competenze tecniche e morali, possa essere la persona giusta per proseguire il lavoro innovativo già avviato”.

A completare lo staff tecnico sarà Giacomo Sapienza, nuovo primo collaboratore del mister. Ex calciatore con esperienze di rilievo in club come Legnano, Fanfulla e Chievo, Sapienza arriva a Rho portando in dote un bagaglio di esperienza prezioso per affiancare il tecnico e supportare il gruppo. Il suo innesto è stato voluto dai dirigenti Allodi e Pasquetti, che hanno scommesso su una coppia tecnica ritenuta “vincente”. Per la Rhodense si apre così un nuovo ciclo, con l’obiettivo dichiarato di restare ai vertici dell’Eccellenza lombarda e provare a fare un ulteriore salto di qualità.

(foto: Greco e Sapienza costituiscono la nuova guida tecnica della Rhodense)

31052025