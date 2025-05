Calcio

SAN DONA’ DEL PIAVE – Domenica 1 giugno allo stadio Verino Zanutto si attende il pienone per la sfida di ritorno del primo turno nazionale degli spareggi-promozione del campionato di Eccellenza. Per questo motivo la società ha annunciato l’apertura anticipata dei cancelli: i tifosi potranno accedere già dalle 14 per evitare assembramenti all’ingresso e garantire un accesso ordinato in vista del fischio d’inizio fissato per le 16.

Gli ospiti rossoblù sono chiamati a rimontare la sconfitta per 2-1 subita all’andata in casa da parte del Sandonà. La gara è valida per il doppio confronto del primo turno nazionale: al termine delle due partite, passerà il turno la squadra con il miglior punteggio complessivo o, in caso di parità, quella con il maggior numero di gol segnati. Se anche le reti segnate dovessero essere in parità, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità, si andrà ai calci di rigore.

In palio non c’è solo il passaggio del turno: le 14 squadre che supereranno il primo round si sfideranno in un secondo confronto di andata e ritorno. Le sette vincitrici finali acquisiranno il diritto di richiedere l’ammissione alla Serie D per la stagione 2025-2026.

(foto: una immagine della gara di andata)

