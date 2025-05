Calcio

TRADATE – Appuntamento da non perdere domenica 1 giugno per tutti gli appassionati di calcio locale: alle 16 il campo del centro sportivo “Uslenghi” di via Caravaggio ospiterà il terzo turno dei playoff di Prima categoria, fase regionale, che vedrà il Tradate Abbiate affrontare i bergamaschi del Team Oratorio Pumenengo.

Per i ragazzi di mister Caon si tratta della seconda giornata del girone, dopo l’esordio vincente della scorsa settimana. L’obiettivo è chiaro: cercare un’altra affermazione per restare in corsa per il salto di categoria. Di fronte troveranno una squadra ostica, il Pumenengo, reduce da un pareggio nella prima gara disputata contro il Città di Segrate.

La sfida si preannuncia intensa e combattuta, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo e a contare sul sostegno del pubblico per inseguire un sogno che coinvolge tutta la città.

“Venite a fare il tifo per i biancoblu – è l’invito che arriva dalla società tradatese – perché insieme possiamo continuare a sognare!”

(foto: Tradate Abbiate in azione di gioco)

31052025