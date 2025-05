Comasina

CESATE – La magia della Champions League di calcio arriva anche a Cesate. Oggi, sabato 31 maggio, in occasione della finale tra Paris Saint-Germain e Inter, al centro sportivo di via Dante 72 propone una serata speciale per vivere insieme uno degli appuntamenti calcistici più attesi dell’anno. A partire dalle 21 sarà possibile seguire in diretta su maxi schermo l’ultimo atto della competizione europea, gustando un menù pensato per l’occasione: pinsa e birra piccola (o bibita) a 12 euro. Per partecipare all’evento, che si preannuncia molto partecipato, è consigliata la prenotazione dei tavoli al numero 3500356418.

Un’opportunità per tifare in compagnia e godersi il grande calcio europeo anche a Cesate, in un’atmosfera conviviale e sportiva.

Oltre a Cesate, appuntamenti analoghi sono previsti a Tradate, al centro sportivo di via Oslavia, e a Saronno, al centro Matteotti, dove sarà possibile seguire Psg-Inter su maxi schermo accompagnati da stand gastronomici e street food.

(foto archivio: un precedente evento al centro sportivo di Cesate)

31052025