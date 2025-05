Saronnese

CISLAGO – In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Cislago organizza una cerimonia speciale dedicata ai giovani che hanno compiuto 18 anni. L’appuntamento è per lunedì 2 giugno alle ore 17.30 all’auditorium “L’Angolo dell’Arte”. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Stefano Calegari e delle Autorità presenti. A seguire, si terrà il “Battesimo civico”, un momento simbolico in cui ai neo maggiorenni verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, a sottolineare l’importanza della cittadinanza attiva e consapevole.

La cerimonia rappresenta un’occasione per rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità e ai valori democratici su cui si fonda la Repubblica. A concludere l’iniziativa sarà il concerto del Corpo musicale Santa Cecilia, che offrirà un accompagnamento solenne e festoso all’evento. La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere questo significativo momento con le nuove generazioni.

