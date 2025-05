Politica

SARONNO – “Vediamo sui social reazioni scomposte all’idea lanciata da Rienzo Azzi di adibire la ex Bernardino Luini a stazione dei Carabinieri. E’ decenni in realtà che si parla di adeguare la logistica delle nostre forze dell’ordine alle nuove esigenze di sicurezza. Si era anche individuata l’area dell’ex tiro a segno per realizzare una nuova struttura”

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno alla levata di scudi sulla proposta di una seconda caserma di carabinieri all’ex Bernardino Luini. “Dunque la proposta di Azzi va nella direzione giusta: aumentare gli spazi a disposizione dei carabinieri in modo da consentire l’arrivo di nuovo personale, distaccare il comando di Compagnia dalla Stazione di Saronno oggi nello stesso edificio e presidiare efficacemente una zona delicata come il retrostazione e il Matteotti”.

“Rammentiamo che la Luini è tuttora di proprietà di Ferrovie Nord Milano, perciò non si capisce la ragione di certe alzate di scudi se non per un solo motivo: il disegno di Saronno Beni Comuni srl su questa ex scuola, che però non appartiene a questa società, ma su cui essa ha messo gli occhi inglobandola di fatto nel suo progetto ex IsottaFraschini. È ovvio che i sostenitori della Pagani, tra cui si è pubblicamente dichiarato l’ing. Gorla, siano fortemente contrari alla sensatissima proposta di Rienzo Azzi che spiazza certe velleità spacciate per verità assolute.

Il re è nudo! C’è chi vuole l’interesse pubblico sul serio (nuovi strumenti per la sicurezza) e chi invece incorpora acriticamente negli interessi pubblici gli interessi di operatori privati definiti “illuminati”. Votare Rienzo Azzi è quindi una doppia garanzia: di rispetto assoluto e neutrale per l’interesse pubblico e di forte impegno per la sicurezza dei cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09