SARONNO – Panini, salamelle e maxi schermo: il pratone del parco Lura si prepara a diventare il cuore pulsante della serata per i tifosi dell’Inter. Sabato 31 maggio sarà infatti possibile seguire insieme, all’aperto, la finale di Uefa Champions League 2025 grazie all’iniziativa del Lions Club Saronno Insubria, realizzata con il patrocinio del comune di Saronno.

L’evento inizierà alle 19 con ingressi da via Trento e via Volpi, mentre il fischio d’inizio del match all’Allianz Arena di Monaco di Baviera è previsto per le 21. Il prato sarà attrezzato con un maxi schermo per permettere la visione gratuita della partita e accoglierà un’area ristoro dove si potranno gustare würstel, patatine, salamelle e panini, in un clima di festa e convivialità.

Questa serata speciale rappresenta un’opportunità per la comunità saronnese di vivere insieme la magia del grande calcio europeo in uno dei parchi più amati della città. Sarà un’occasione per tifare, emozionarsi e condividere la passione sportiva sotto le stelle. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi.

