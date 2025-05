Cronaca

GERENZANO – Un nuovo tentativo di truffa ai danni dei residenti è stato segnalato nella mattinata dell’altro giorno nella zona di via Pio XI, via Galilei e nelle vie limitrofe, a Gerenzano. Ignoti si sono presentati alle porte delle abitazioni spacciandosi per incaricati addetti alla lettura dei contatori di gas e acqua, cercando così di ottenere l’accesso agli appartamenti.

Il Comune di Gerenzano, che ha diffuso un avviso, conferma che si è trattato di un chiaro tentativo di raggiro. I sedicenti tecnici, muniti di finti cartellini identificativi, sono stati messi in fuga grazie alla prontezza dei cittadini che, non aprendo le porte e dichiarando l’intenzione di chiamare subito il 112, hanno fatto fallire l’intento dei truffatori.

Le autorità invitano tutti i residenti a mantenere alta l’attenzione e a non fidarsi di sconosciuti che chiedono di entrare in casa. In caso di dubbio, è fondamentale contattare subito parenti, vicini o le forze dell’ordine.

Per segnalazioni o emergenze, è possibile contattare:

Polizia Locale: 0296399128 – cellulare 3473615414

Numero unico per le emergenze: 112

Caserma dei carabinieri di Cislago: 0296382263

Caserma dei carabinieri di Saronno: 0296367000

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e intensificheranno i controlli nella zona.

31052025